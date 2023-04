Caso stipendi Juve, non ci dovrebbero essere squalifiche di alcun tipo per i calciatori coinvolti: il motivo di questa decisione

Come riferito dall’odierna edizione del Corriere dello Sport, non ci saranno squalifiche di sorta per i calciatori coinvolti nel caso stipendi di cui è accusata la Juventus.

Il motivo? Chinè, che ha pronti i deferimenti per gli altri coinvolti, non sarebbe riuscito a provare la consapevolezza dei calciatori del fine ultimo dell’operazione organizzata dal club bianconero e dai suoi dirigenti.

