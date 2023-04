Caso stipendi Juve, si andrà col patteggiamento della pena Ecco qual è il pensiero del club dopo la chiusura delle indagini

Aleggia l’ipotesi di un patteggiamento della pena sul filone stipendi, dopo che nella giornata di ieri la Procura Federale ha comunicato di aver chiuso le indagini sulla Juventus.

Una strada però al momento piena di buche, perchè se per la Federazione questa sarebbe un’ipotesi concreta, della stessa idea al momento non è il club bianconero, che con il suo comunicato di risposta ha continuato a professarsi innocente. Molto però dipenderà dalla decisione del Coni sul caso plusvalenze: in caso di cancellazione del -15 potrebbero cambiare gli scenari.

The post Caso stipendi Juve, si va col patteggiamento? Cosa pensa il club appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG