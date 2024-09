La situazione all’interno del club rossonero è tremenda ma il tecnico portoghese e la dirigenza hanno tutti gli strumenti per evitare che accada il peggio.

Theo Hernández e Rafael Leao sono finiti sotto i riflettori per comportamenti che hanno sollevato polemiche. Durante un cooling break nella partita Lazio-Milan, svoltasi allo Stadio Olimpico di Roma, i due hanno deciso di non seguire le indicazioni dell’allenatore Paulo Fonseca, disertando la riunione di squadra. Tuttavia, il Milan ha deciso di non imporre multe o altre sanzioni disciplinari nei loro confronti, chiudendo la questione.

I motivi della scelta

La società rossonera ha scelto di non adottare provvedimenti punitivi contro i due giocatori, ritenendo le spiegazioni fornite dai diretti interessati e dall’allenatore Fonseca a fine partita sufficientemente esaustive. Questa decisione si discosta da quella che probabilmente sarebbe stata presa da altri club, evidenzia il Corriere della Sera, ma è stata presa al fine di preservare un clima sereno all’interno dello spogliatoio e di limitare le tensioni.

Zlatan Ibrahimović

Situazione allarmante

Il contesto in cui questa vicenda si inserisce è piuttosto complesso per il Milan, che sta attraversando un periodo difficoltoso sia in campo che fuori. Con soli 2 punti conquistati in 3 partite, la squadra si trova in una posizione precaria in classifica. La tensione è palpabile sia tra i giocatori che tra i tifosi; la squadra tutta (tranne Pavlovic) è stata fischiata dal settore ospiti a Roma. Nella capitale c’era Gerry Cardinale che però non ha incontrato i giocatori, mentre mancava Zlatan Ibrahimovic, le cui vacanze fanno molto discutere. In generale ci evidenti problemi di gioco da risolvere, in particolare nella fase difensiva. La squadra ha già subìto 6 goal, un dato allarmante che evidenzia la necessità di interventi mirati per migliorare le prestazioni.

Sfide decisive per il tecnico

Il cammino del Milan non si prospetta più facile nei prossimi incontri, con una serie di partite impegnative all’orizzonte, tra cui il debutto in Champions League contro il Liverpool e il derby contro l’Inter. Questi appuntamenti saranno cruciali per determinare le sorti della stagione rossonera e dell’allenatore Paulo Fonseca.

