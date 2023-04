Antonio Cassano non le ha mandate a dire, ed ha voluto rispondere alle ultime pesanti dichiarazioni rilasciate da Mourinho nei suoi confronti

Intervenuto con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Antonio Cassano ha risposto alle parole di José Mourinho nei suoi confronti, soprattutto in merito all’episodio citato dall’allenatore ai tempi in cui FantAntonio giocava all’Inter insieme a Livaja.

LE PAROLE DI CASSANO-: «Nella mia vita non è mai stato duro niente. Anzi, il vero momento duro della mia vita l’ho vissuto da zero a 18 anni, perché dove vivevo io o eri un furbo e figlio di… o non andavi avanti. Con Livaja ho litigato, ci siamo detti delle parole, di tutto e di più. Ma dopo due giorni amici come prima e siamo andati avanti. Mia madre mi ha insegnato di non aver mai paura di niente e di nessuno e affrontare tutto e tutti. Io se devo litigare con qualcuno non ho paura nemmeno di arrivare alle mani, ma non l’ho mai fatto nella mia carriera. E devi anche dire alla spia che noi abbiamo litigato e c’erano venti persone che si sono messe in mezzo. Non siamo mai andati allo scontro fisico, non ho mai preso niente. Lo dico perché c’è sempre qualcuno che si diverte a passare per quello che ha saputo o che sa; digli a quel coniglietto che ti racconta le ca..te che sono ca..te, un’altra figura di m…a oltre a come fai giocare le tue squadre. Ma questa è una questione secondaria che svilupperemo alla BoboTV. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno, caro Mourinho; lo dico a te e ai naviganti».

L'articolo Cassano a Mourinho: «Con Livaja subito risolto. Digli a quel coniglietto…» proviene da Inter News 24.

