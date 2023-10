Antonio Cassano si è espresso sull’ex giocatore dell’Inter Romelu Lukaku e sull’interesse di Milan e Juve della scorsa estate

Ospite a BoboTv, Antonio Cassano riapre il capitolo nerazzurro dal titolo “Romelu Lukaku“, esprimendo il proprio pensiero sulla faccenda.

Il focus dell’ex attaccante è anche sull’interesse di Milan e Juve per il gigante belga, mai concretizzato:

LE PAROLE- «Ha trovato la scusa della finale di Champions, ma effettivamente era Dzeko a dover giocare e per merito. Ma come si fa Mentre sembrava dovesse rimanere al club nerazzurro, che aveva fatto un grosso sacrificio per lui, si mette a trattare con Milan e Juve e poi non dà spiegazioni e dice “ma un giorno parlerò”. Caro Lukaku, evita di parlare il disastro lo ha già fatto. Noi interisti non lo caghiamo neanche uno come lui, fuori dalle pa***»

L’articolo Cassano: «Caro Lukaku, hai fatto un disastro. Milan e Juve…» proviene da Inter News 24.

