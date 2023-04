Cassano: «Col c… che ha Allegri rischia di vincere Coppa Italia ed Europa League». Le parole dell’ex attaccante

Antonio Cassano durante l’ultima puntata della BOBO TV è tornato a criticare aspramente il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.

Le sue parole: «Allegri col culo che ha rischia di vincere Coppa Italia ed Europa League. Se vince l’Europa League dicono che la stagione è positiva invece ha fatto un disastro, è a meno 15 dal Napoli e fuori col Maccabi. Sarei contento per gli amici juventini e i ragazzi che stanno passando una stagione di merda. La Juve ha uno status grande, tra le migliori d’Europa, ha tanti grandi giocatori, una leggenda, la rosa più forte del campionato e fa schifo grazie al suo allenatore. Tutto qua. L’allenatore o lo mandi via o continua a far questo».

The post Cassano: «Col c… che ha Allegri rischia di vincere Coppa Italia ed Europa League» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG