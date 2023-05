Cassano, il suo pronostico per Inter Milan: l’ha detto davvero! Neroazzurri superiori, secondo l’ex giocatore del Milan

Intervenuto alla BoboTv, l’ex rossonero Antonio Cassano si è schierato per l’Inter nella sfida contro il Milan per giocarsi un posto nella finale di Champions League.

Ecco le sue parole: «Il Milan per farcela ha bisogno che l’Inter giochi in 7, ma in 7 della Primavera, e si rischia anche che non ce la faccia. Il Milan è molto ma molto inferiore all’Inter, con Leao o senza. L’Inter, per non passare il turno, deve fare una catastrofe. L’Inter è molto più forte, non c’è possibilità.»

