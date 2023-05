Antonio Cassano ha parlato così della vittoria della Juve contro la Cremonese, criticando anche Carnesecchi

Attraverso il suo profilo Instagram, Antonio Cassano ha commentato la vittoria della Juve contro la Cremonese, non risparmiando critiche pesanti nei confronti del portiere Carnesecchi.

PAROLE – «La Juventus ieri sembrava il City, la Cremonese non ha fatto nulla per impensierirla ed è la più debole rispetto a tutte le altre squadre. Carnesecchi ha le ciofeche al posto delle mani, è una pippa. Tutti ne parlano bene, ma per me fa delle cose allucinanti».

