Cassano: «Retegui 2 partite 2 gol, è titolare con merito». E attacca Pinamonti. Le parole alla Bobo Tv sugli attaccanti

Cassano alla Bobo Tv è intervenuto sulle polemiche scoppiate per la convocazione di Retegui in Nazionale. Queste le parole sull’attaccante seguito anche dalla Juve.

RETEGUI – «Gli 11 attaccanti italiani convocabili hanno fatto 31 gol in totale. Retegui ne ha fatti 25. Non sappiamo se sarà un Benzema o Lewandowski, ma ce lo auguriamo perché ha accettato una grande sfida con un’umiltà unica. Non conosce nessuno degli altri ragazzi e ha fatto 2 partite e 2 gol. Pinamonti? Nella carriera ha fatto sempre cagare, in Serie B faceva panchina. In 22 presenze ha fatto 4 gol e fa panchina a Defrel. Caro Pinamonti: chi cazzo sei che ti ha dato fastidio? Ad oggi Retegui è il titolare con merito».

