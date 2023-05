L’ex giocatore ha commentato la vittoria nerazzurra sulla Lazio

Arriva il consueto parere di Antonio Cassano, che tramite il suo profilo Instagram, ha commentato la vittoria dell’Inter sulla Lazio.

LE PAROLE- «La Lazio ha fatto una buona partita, dando il massimo che poteva. Ha detto bene Sarri: l’Inter ha alzato la cilindrata e ha strappato tre punti meritati, facendo una grande gara dall’inizio alla fine. Ma l’Inter è questa: è la squadra più forte del campionato assieme alla Juventus. Undici sconfitte in trentadue partite, però, sono inaccettabili. elle partite importanti i giocatori riescono a gestirsi meglio, e l’allenatore è per certi versi poco importante in quelle situazioni. In altre circostanze, invece, emergono tutte le problematiche della squadra. Detto questo l’Inter è veramente forte: i prossimi 15/20 giorni saranno decisivi per il campionato. Deve andare in Champions, a meno che non la vinca, e io lo spero»

