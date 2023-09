Cassano tuona: «In questi due anni Allegri ha fatto solo figure di me…a». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

Alla Bobo TV, in diretta su Twitch, Antonio Cassano si è espresso così sulla Juve dopo il crollo col Sassuolo.

CASSANO – «L’allenatore guadagna 8 milioni a stagione e continua a dire che la squadra non è forte. Io ho fatto il paragone tra la Juve e il Napoli che ha dominato e disintegrato lo scorso campionato: Meret-Szczesny? Szczesny. I due centrali alla Juve sono Danilo e Bremer, se io li vado a paragonare a Rrahmani e Kim mi prendono per matto. A sinistra la Juve ha il terzino titolare del Brasile, Alex Sandro. Tra Vlahovic e Osimhen due anni fa tutti prendevano Vlahovic, c’è Chiesa, c’è Milik… In questi due anni Allegri ha fatto figure di me…a. Weah e Cambiaso sono già scomparsi. Sabato Matheus Henrique e Boloca sembravano Xavi e Iniesta».

