Danilo Cataldi, ai microfoni di Mediaset, ha parlato così dopo la sconfitta subita dalla Lazio contro il Bayern Monaco

Il giocatore biancoceleste Danilo Cataldi ha parlato a Mediaset dopo Bayern Monaco-Lazio: sconfitta che sentenzia l’eliminazione dalla Champions.

SCONFITTA – «Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato, loro alla prima mezza occasione hanno fatto gol. Sapevamo della loro forza, siamo venuti qua con la chance che ci eravamo creati. Giocata bene per 45 minuti, poi hanno fatto la differenza».

RAMMARICO – «Sapevamo che non sarebbe stato facile, potevano ribaltarla in qualunque momento. Hanno giocatori di spessore importante. Se ripenso all’occasione di Ciro poteva essere un’altra gara. Hanno trovato il gol su una situazione rocambolesca. Non avessimo preso il secondo in quel momento magari avremmo potuto dire ancora la nostra».

