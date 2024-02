L’ex arbitro Ceccarini è tornato sul celebre contatto Ronaldo Iuliano, ecco il suo pensiero verso il big match Inter Juve

L’ex arbitro Piero Ceccarini, fischietto del famoso Juve–Inter del 1998, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. Ecco le parole sul famoso contatto Iuliano-Ronaldo.

IULIANO-RONALDO – «L’ho già detto tante volte: il difensore era fermo e l’attaccante si muoveva. Ho un rimpianto: se avessi fischiato fallo in attacco, l’azione non sarebbe ripartita e non ci sarebbero state tante polemiche. Invece mi trovai in mezzo al vortice, per mesi».

