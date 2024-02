Cerri: «Esordire alla Juve è stato un sogno. Allegri? Ha creduto in me». L’intervista dell’attaccante della Next Gen

Cerri, attaccante della Juventus Next Gen, ha concesso un’intervista ai microfoni di Aperi C su Lega Pro Official YouTube.

LA SCELTA DELLA JUVE – «Ormai sono cinque anni che sono arrivato alla Juventus dal Pescara. Quando visitai le strutture per la prima volta rimasi colpito dalla perfezione in ogni dettaglio. Ho scelto la Juve perché è un club prestigioso».

L’ESORDIO CONTRO L’UDINESE E ALLEGRI – «È stata un’emozione molto forte. Rappresenta il sogno che avevo sin da bambino, ma penso che possa essere un punto di partenza per me. Quando sono entrato in campo eravamo sotto di una rete, non si trattava di una situazione semplice. Il tecnico ha creduto in me dicendomi che avrei fatto gol. Mi ha spronato».

IL FUTURO – «Credo che il progetto seconda squadra sia fondamentale per un ragazzo della Primavera che vuole entrare nel calcio dei grandi. Rende possibile il confronto con calciatori esperti e permette di aprire le porte verso le categorie superiori. Non ho mai pensato a dove mi vedo tra due o tre anni. Sono concentrato sul presente e mi alleno giorno per giorno per arrivare a giocare ai massimi livelli. Farò di tutto per realizzare il mio sogno di diventare un calciatore».

