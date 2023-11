Graziano Cesari nel corso di Pressing commenta così il tormentato episodio del contatto Darmian-Chiesa a inizio dell’azione che ha portato al gol di Lautaro Martinez in Juve-Inter.

Le sue parole: «Chiesa cade a terra, ma Guida lascia proseguire l’azione. Il braccio destro di Darmian è largo, non penso possa colpire il volto dell’avversario, perché sembra ad altezza inferiore. Certo non abbiamo a disposizione immagini chiarissime e tutti i replay partono dal momento in cui Sommer dà il via all’azione. L’arbitro è comunque in posizione buona per giudicare. L’attaccante juventino peraltro si è comportato molto bene, correttamente, non rimanendo a lungo a terra. Una situazione che avrebbe forse attirato l’attenzione dell’arbitro e dei suoi assistenti in sala VAR. Guida ha tenuto una condotta uniforme per tutta la partita. Spinte e contatti leggeri sono stati tollerati. La sua è stata una direzione coerente lasciando molto spazio al gioco».

The post Cesari sul contatto Darmian-Chiesa: «Braccio largo, ma non ci sono immagini chiarissime» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG