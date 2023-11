Allegri-Juve, clamorosa indiscrezione di Zazzaroni: «Vuole andarsene per questo motivo». Le ultime sul futuro del tecnico bianconero

A Pressing il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul futuro di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus.

Le sue parole: «Allegri a fine stagione vuole dare andare via. Non ci sono le condizioni per rimanere. Prenderà i soldi e fine della trasmissione. Ma è normale sia così. Lui appartiene a una Juventus che non c’è più. Sta facendo un grande lavoro con un organico ridotto, dovrebbe arrivare tra le prime 4. Se facesse qualcosa di più alimenterebbe ulteriori rimpianti dopo ma questo è un problema secondario. Max fatica a ritrovarsi in una Juventus diversa, poi nel calcio molte cose possono non verificarsi. Se dovessi scommettere una cifra importante lo farei sull’addio. Dimissioni? Ci sono molti modi per salutarsi»

