Berardi Juve, nuove voci per gennaio: è lui il vero obiettivo! E Giuntoli ora tifa Sassuolo… ULTIME sul futuro del fantasista neroverde

Come riporta Tuttosport il nome di Domenico Berardi si fa nuovamente prepotentemente sotto in ottica calciomercato Juve. L’ingaggio del fantasista neroverde verrebbe addirittura, nelle priorità del club, prima di un nuovo centrocampista.

In questo caso ad agevolare la trattativa potrebbe incidere la volontà precisa dell’attaccante di vedere finalmente coronato un sogno che coltiva da anni e che non sarebbe più possibile rimandare. Ieri si è tolto la soddisfazione di una doppietta con il suo Sassuolo che ha permesso agli emiliani di sbancare lo stadio di Empoli e riportarsi in acque di classifica meno agitate. Certo è che se nelle prossime 5 partite i neroverdi dovessero incamerare ulteriori punti-serenità, la trattativa si potrebbe svolgere in un clima più favorevole.

