Moviola Juve Inter, Gazzetta: «Darmian-Chiesa Ci sono dei dubbi, ma l’arbitraggio di Guida è all’europea». L’analisi degli episodi

La Gazzetta dello Sport assegna un 6 in pagella all’arbitro Guida per la direzione di Juve-Inter.

Questa l’analisi degli episodi da moviola: «Arbitraggio all’europea, si dice: contrasti anche tosti da lasciar correre, in sostanza. Guida usa lo stesso metro per tutta la partita, e gli va dato atto, ma lo fa anche quando al 32’ p.t. nasce la rete dell’1-1: Darmian non va sulla palla e sbraccia su Chiesa (non sul volto), Guida è vicino, vede e lascia correre. Valutazione da campo, ok, ma i dubbi restano. I gialli (3) sono corretti».

