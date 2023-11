Allegri, pagelle contrastanti. Per un giornale è da 5: «Tutti dietro, poteva osare di più». Un mix di critiche ed elogi al tecnico della Juventus

Sono contrastanti i giudizi espressi questa mattina dei quotidiani nei confronti di Massimiliano Allegri dopo Juve-Inter.

TUTTOSPORT 6.5 – Nonostante le assenze, la Juve entra meglio in partita rispetto all’Inter e, una volta raggiunta, non rischia mai di essere sorpassata. In più ritrova Vlahovic, la miglior notizia della serata.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – La strategia la fa saltare quel gesto difensivo ch’è contro-natura. Ha cerotti ovunque e governa con quel cumulo di intelligenza che lo sostiene: la stagione è lunga, meglio non perdersi di vista con l’Inter e gestire un’emergenza che demolirebbe chiunque.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Così è se vi pare, tutti dietro la linea della palla e contropiedi controllati. Nell’ultima mezz’ora, con l’Inter ferma, poteva tentare di più.

