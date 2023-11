IL FOCUS – Scudetto o posto Champions? Questo il dilemma che divide in casa Juve: cosa ci dice il pareggio con l’Inter

Un pareggio, quello con l’Inter, che per quanto si è visto in campo lascia un po’ di amaro in bocca ad una Juve troppo timorosa nella ripresa per provare a portare a casa l’intero bottino. A differenza di quanto ripetuto fino alla nausea alla vigilia, la squadra di Inzaghi, probabilmente anche deabilitata dai numerosi impegni che i suoi nazionali hanno dovuto affrontare nei giorni scorsi, non ha mostrato tutta quella superiorità che si diceva sulla carta fosse impareggiabile. Il gol e poco altro, con una bella azione sull’asse Thuram-Lautaro, dove però la difesa bianconera ha bucato completamente l’intervento, senza soffermarsi più di tanto a parlare dell’intervento più che dubbioso di Darmian su Chiesa, per il quale c’è anche chi si è spinto a ricordare presunte pagine del regolamento pur di giustificare un’entrata nettamente in ritardo del difensore interista.

Ma, come sottolineato da Allegri nel post-partita, questo sarebbe un punto da vedere con il bicchiere mezzo pieno, visto che l’obiettivo, stando sempre a quanto dichiarato dallo stesso allenatore, era non prenderle piuttosto che provare un sorpasso in classifica ai danni di una diretta avversaria. Parole che vanno a cozzare con quelle rilasciate poco prima da capitan Rabiot, che ha fatto intendere come questa rosa, invece, aspiri a qualcosa di più di un semplice quarto posto finale, che comunque vorrebbe dire Champions League. Ma quanto davvero può sperare Madama in un nuovo tricolore? Fermo restando che le altre squadre in lotta per i primi quattro posti non si stanno dimostrando quelle incredibili corazzate da tutti professate in estate, la sensazione è che il terreno per coltivare il sogno Scudetto non sia ancora del tutto pronto, almeno per il livello mentale adeguato che la squadra non ha ancora raggiunto del tutto. E’ forse la stessa Juventus a darsi da sola la zappa sui piedi, a volte limitandosi troppo quando si accontenta di risultati che non appartengono alla sua gloriosa e ultracentenaria storia, ma la percezione è quella che a fine stagione si possa tranquillamente arrivare ad un posto per l’Europa che conta, anche se saranno in pochi a festeggiare veramente questo traguardo.

The post IL FOCUS – Rabiot dice Scudetto, Allegri con i piedi per terra: cosa ci lascia Juve-Inter sui reali obiettivi dei bianconeri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG