Quello che doveva essere l’evento sportivo della settimana si è tramutato in una vergognosa rissa. Quasi cento persone sono finite in manette nelle ultime ore.

Gli eventi sportivi dovrebbero illuminare la giornata dei tifosi e dei supporter che scelgono di seguirli ma talvolta, capita che i peggiori istinti dell’uomo l’abbiano vinta e la facciano da padroni, rovinando uno spettacolo sportivo che dovrebbe allietare ma finisce per terrorizzare e causare danni. Proprio come è accaduto, del resto, in queste ore in un evento che rimarrà nella memoria di chi vi ha preso parte ma per tutti i motivi più sbagliati.

Più volte nel calcio si sono verificati scontri tra le tifoserie di due squadre rivali che in qualche caso hanno perfino causato morti e che più di una volta si sono concluse con uno o più sostenitori di una delle squadre in campo se non entrambe arrestati per violenze o atti intimidatori o di razzismo. E’ accaduto ancora, nonostante oggi le misure di sicurezza siano molto stringenti per evitare simili episodi.

Un evento sportivo molto sentito nel continente in cui si tiene, equiparabile sotto molti aspetti alla nostra Coppa UEFA, ha avuto un epilogo che non rende giustizia a quello che poteva essere lo spettacolo che le squadre coinvolte dovevano dare in campo. Infatti, alcuni dei tifosi hanno scatenato una rissa violentissima. La risposta delle autorità è stata altrettanto decisa!

Scontri in Copa Sudamericana, quasi cento tifosi in manette

La Copa Sudamericana organizzata dalla CONMEBOL, federazione di calcio che riunisce tutte le squadre sud americane con l’esclusione di quelle di Guyana, Guyana Francese e Suriname, è un evento molto sentito in cui i principali team di club di paesi come Argentina, Brasile e Cile si affrontano a viso aperto in gironi all’italiana, cercando di approdare alla finale e vincere quindi il titolo.

Alcune squadre però proprio non si sopportano tra di loro: team come l’argentina Indipendiente e la cilena Estudiantes de Chile che si dovevano affrontare agli ottavi di finale un paio di giorni fa in un incontro valevole per l’approdo alle fasi finali della Copa Sudamericana. Le violenze che hanno avuto luogo nello stadio del team argentino però sono state tremende e gli scontri tra tifosi, culminati in quasi un centinaio di arresti, hanno dato via all’annullamento della partita sul punteggio di uno ad uno.

Non è chiaro quali provvedimenti prenderà la CONMEBOL e quale dei due team passerà quindi il turno ma come hanno scritto su Instagram i portavoce del team argentino: “Davanti a questi episodi gravissimi anche lo sport passa in secondo piano”. 90 tifosi di entrambi gli schieramenti sono stati trattenuti, in una tremenda rissa che alla fine ha privato entrambe le squadre di quello che poteva essere un bellissimo spettacolo in campo.