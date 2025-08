L’infortunio capitato durante la gara amichevole è una vera mazzata: dovrà stare lontano dai campi per nove mesi.

La preparazione estiva delle varie squadre è ovviamente caratterizzata anche dalle gare amichevoli. Sono match molto importanti, che permettono ai tecnici di valutare i vari giocatori sia dal punto di vista fisico che per il ruolo che possono avere nelle proprie idee tattiche. Ovviamente si tratta di partite non troppo significative, pertanto anche un risultato negativo non deve allarmare troppo: ciò che conta è sempre farsi trovare pronti per le gare ufficiali.

Tuttavia anche durante le partite amichevoli possono accadere imprevisti che rischiano di compromettere l’intera stagione di un club. Non è raro, infatti, che si verifichino gravi infortuni anche durante il calcio di luglio e agosto: proprio in queste ore è arrivata la notizia di un serissimo problema fisico capitato a un noto calciatore proprio durante un ‘friendly match’.

Si tratta di James Maddison, numero 10 del Tottenham, che durante la gara amichevole degli Spurs a Seoul contro il Newcastle – terminata 1-1 con le reti di Brennan Johnson per i londinesi e Harvey Barnes per i Magpies – ha riportato un grave infortunio al ginocchio che lo terrà lontano dai campi molto a lungo.

Tegola pesantissima per il club: starà fermo nove mesi

Maddison ha avuto un contrasto di gioco con Elanga e si è subito accasciato al suolo, toccandosi il ginocchio e mostrando chiaramente di provare un forte dolore. Il numero 10 degli Spurs è stato costretto a uscire dal terreno di gioco in barella: le mani sul volto hanno fatto subito capire ai tifosi del Tottenham che l’infortunio era purtroppo molto serio.

“Siamo abbastanza sicuri che sia lo stesso ginocchio che aveva già subito un infortunio. Il calcio può essere brutale“: sono queste le parole di Thomas Frank, tecnico dei londinesi a cui nel post-gara sono state chieste informazioni sul problema fisico accusato da Maddison. Già a inizio anno il 28enne centrocampista del Tottenham si era dovuto fermare per quasi due mesi a causa di un guaio al ginocchio.

Maddison ha poi lasciato lo stadio in stampelle. Gli esperti di ‘Give Me Sports’ non sembrano avere dubbi: molto probabilmente il classe 1996 si è rotto il legamento crociato anteriore. Se sarà questo l’esito delle indagini l’ex Leicester tornerà in campo non prima di otto-nove mesi: una vera e propria batosta per il Tottenham.