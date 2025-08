Questa volta non è il calciomercato a preoccupare Allegri e tutti i tifosi del Milan, ma l’operazione eil lungo stop che ha messo in allarme Milanello nelle ultime ore.

C’è un momento in cui anche il calciomercato, con i suoi colpi in entrata e in uscita, si mette da parte. Un attimo in cui le priorità cambiano, si riscrivono le gerarchie del quotidiano e la cronaca sportiva lascia spazio a ciò che conta davvero. In casa Milan, queste settimane di inizio agosto avrebbero dovuto essere scandite dalle decisioni di Massimiliano Allegri, tornato in rossonero con l’obiettivo di rifondare un gruppo competitivo, esperto, solido. Si parla di nuovi innesti, di uscite eccellenti, di scelte tattiche da cui potrebbe dipendere l’equilibrio della stagione. Eppure, accade che i riflettori si abbassino, che il brusio delle trattative si plachi e che tutta la grande macchina del calcio si fermi a guardare altrove.

Perché il calcio, come la vita, è fatto di pause, silenzi e rispetto. È fatto di persone, prima che di giocatori e dirigenti. E quando a fermarsi è un pezzo di storia del club, allora anche la frenesia del calciomercato prende una boccata d’aria. In certi momenti, anche la partita più importante si gioca su un campo diverso da quello in erba. E lì, la posta in palio è molto più alta di una qualificazione Champions o di uno scudetto. Fortunatamente per i rossoneri e per tutti i tifosi, le notizie su Franco Baresi arrivano a confortare la preoccupazione iniziale.

Milan, Franco Baresi operato: “Ci vorrà un po’ di tempo, ma tornerò in forma”

È in questo clima sospeso che il Milan ha comunicato la notizia che ha rassicurato ogni tifoso: Franco Baresi, vice presidente onorario e leggenda assoluta del club, è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione di una nodulazione polmonare. L’operazione, effettuata con tecnica mini-invasiva, è perfettamente riuscita e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Lo ha reso noto lo stesso club con una nota ufficiale carica di affetto e vicinanza. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo, con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico – si legge nel comunicato.

Parole chiare, sobrie, ma soprattutto cariche di speranza. E poi ci ha pensato proprio l’ex difensore a rassicurare i tifosi con un messaggio diretto, firmato da chi per decenni ha rappresentato la fascia da capitano come una seconda pelle: “Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio”. Il calcio, in fondo, è anche questo: un gioco bellissimo che ogni tanto si ferma per ricordarci che, sopra ogni cosa, siamo umani. E se c’è qualcuno che ha sempre incarnato lo spirito del Milan, in campo e fuori, quel qualcuno ha un nome solo: Franco Baresi. Oggi, più che mai, è lui il capitano di tutti.