L’allenatore rossonero punta forte sul nuovo colpo di mercato, il Milan è pronto a chiudere l’affare e battere la concorrenza della Juve

Il nuovo corso rossonero si sta delineando giorno dopo giorno. La rivoluzione profonda a cui è stata chiamata la società al termine dell’ultima deludente stagione di campionato si sta sempre più concretizzando. Sul fronte mercato sarà una settimana decisa per i rossoneri. Il Milan conta di chiudere il quinto acquisto della stagione: dopo Modric, Ricci, Terracciano ed Estupiñán, la dirigenza è a lavoro per far approdare a Milano il terzino destro Zachary Athekame.

Con la situazione legata ad Ardon Jashari ancora da definire, a Milanello sono ripresi gli allenamenti dopo la tournée in Asia e Australia. Allegri è pronto a guidare la seconda fase della preparazione estiva del Milan, in vista dei prossimi impegni precampionato, primo tra tutti la sfida di Coppa Italia contro il Bari, in programma il 17 agosto a San Siro e valida per i trentaduesimi di finale.

Nel frattempo, la società proseguire ininterrottamente sul mercato, valutando i migliori rinforzi da mettere a disposizione di Allegri, e riflettere sui colpi più adeguati per rinforzare ciascun reparto. Nelle ultime ore il Milan avrebbe sondato un nuovo profilo da regalare al tecnico toscano: un obiettivo, tra l’altro comune alla Juventus.

Juve beffata, il Milan strappa il colpo ai bianconeri

Il Milan continua a monitorare con attenzione il mercato, e negli ultimi giorni è emerso un forte interesse per Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino attualmente in forza al Fenerbahçe di Jose Mourinho. Classe 1996, Amrabat è considerato da Massimiliano Allegri un rinforzo di grande valore per il centrocampo rossonero, a patto che si creino le condizioni giuste per portarlo a Milanello.

L’allenatore del Milan vede in Amrabat un giocatore capace di garantire qualità, dinamismo e solidità in mediana, elementi fondamentali per il progetto tattico che sta portando avanti con la squadra. Tuttavia, l’arrivo del centrocampista dipenderà anche dalle trattative tra i club e dal raggiungimento di un’intesa economica soddisfacente.

Nonostante il contratto di Amrabat con il Fenerbahçe scade nel giugno 2028, il Milan potrebbe valutare di sondare il giocatore per riportarlo in Italia: il mediano marocchino è una vecchia conoscenza del campionato italiano, in cui ha vestito la maglia della Fiorentina e del Verona. Oltre al Diavolo, anche altri club di Serie A come Atalanta, la stessa Viola e Juventus stanno seguendo con interesse il giocatore, evidenziando la crescente richiesta che il mediano marocchino sta riscuotendo in Serie A.

Secondo le ultime voci di mercato, il centrocampista classe 1996 è sulla lista di Comolli da tempo; tuttavia, l’insidia rossonera potrebbe soffiare il colpo a centrocampo all’avversaria, lasciando i bianconeri a bocca asciutta.