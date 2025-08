La questione relativa al futuro di Ademola Lookman si scalda sempre di più: cosa sta succedendo nello specifico.

La questione relativa al futuro di Ademola Lookman si sta scaldando non poco, tenendo in piedi una trattativa che non ha ancora raggiunto la fumata bianca e che vede diametralmente opposte come protagoniste l’Atalanta e l’Inter.

Dopo il rifiuto ufficiale di un’offerta pari a 45 milioni di euro, i nerazzurri dovranno ripresentarsi da Percassi per cercare di sviluppare un altro scenario per portare la trattativa a buon fine. In aiuto, diciamo così, viene sicuramente il comportamento di Lookman, che dopo lo sfogo sui social media pare proprio che si sia fatto sentire in un certo modo e abbia chiesto prima in privato e poi pubblicamente la cessione.

Insomma, una situazione che dalle parti di Bergamo – e probabilmente anche di Milano – in pochi si sarebbero aspettati di vedere: proprio per questa ragione, è interessante scoprire gli sviluppi futuri.

Lookman chiede la cessione, è caos dopo l’annuncio

Dopo la richiesta di cessione da parte di Ademola Lookman, arrivata negli scorsi giorni, è inevitabile precisare che c’è stato un bel po’ di caos da tenere in considerazione. Sui social, attraverso il profilo ufficiale del calciatore, e anche da parte di altri utenti. A partire da Fabio Ravezzani, giornalista e direttore di Telelombardia, che sul social X non le ha mandate a dire, lanciando una frecciatina ai tifosi dell’Inter.

Nel suo post, pubblicato proprio in riferimento alla vicenda Lookman, il professionista del settore ha detto: “Lookman sta facendo all’Atalanta più o meno quello che fece Lukaku all’Inter e per cui molti tifosi nerazzurri lo considerarono un infame”. La cosa più difficile da fare, in certi casi, è dare una propria opinione relativa a quello che accade non solo nella testa di un calciatore, bensì di tutte le parti coinvolte. In ogni caso, adesso è interessante scoprire come si evolverà la situazione tra Atalanta e Inter.

I bergamaschi, finora, hanno tenuto un pugno di ferro assoluto nella trattativa. Ma l’Inter ha dimostrato grande tenacia e ferrea volontà di tentare e ritentare per portare Lookman a Milano. Si tratta di un potenziale rinforzo molto importante per l’allenatore Cristian Chivu, quindi un passaggio a vuoto in tal senso non sarebbe gradito (a meno di sostituti di rilievo dell’ultim’ora). In ogni caso, comunque, staremo a vedere come si evolverà la situazione. Una cosa è certa: Lookman vuole cambiare aria.