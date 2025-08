In attesa di capire che fine farà Ademola Lookman, l’Inter ha già incassato un sì importante. Chivu può sorridere e ora sta a Marotta chiudere l’affare.

L’Inter ha deciso di concedersi ancora qualche giorno per chiudere l’affare Ademola Lookman con l’Atalanta, ma in via Durini sanno che il tempo stringe. Beppe Marotta continua a promuovere nella dirigenza la strategia del massimo ottimismo, essendo convinto che alla fine la Dea accontenterà il giocatore, dopo l’addio di Gasperini e la cessione di Retegui. Tuttavia quel messaggio pubblico, dove Lookman ha promesso l’addio sui social, non basta: serve concretezza.

A Appiano Gentile si lavora su un centrocampo ridisegnato da Cristian Chivu, che deve trovare collocazione per i nuovi innesti e contemporaneamente coprire le partenze. In difesa si cerca un centrale, mentre in attacco le corsie esterne rischiano di rimanere orfane senza gli ultimi colpi. Il club ha appena 20 giorni prima dell’inizio della Serie A, e l’assenza di una firma sotto il contratto di Lookman comincia a rappresentare una fonte d’ansia: non solo per la pressione interna, ma perché le pretendenti per l’esterno nigeriano – già dichiaratamente orientato verso l’Inter – potrebbero emergere all’ultimo minuto.

Marotta sa bene che affidarsi a uno psicodramma social o alle promesse di mercato non è più sufficiente: servono firme. E l’idea è chiara: se non si dovesse chiudere in tempi brevi, i nerazzurri vireranno su altri profili. Il mercato non può rimanere bloccato, anche perché dall’estero arriva il gradimento di un trequartista di tutto rispetto.

Garnacho stuzzica l’Inter: il piano B che può trasformarsi in svolta

Il piano B dell’Inter ha un nome e cognome che non è passato inosservato: Alejandro Garnacho. Classe 2004, nazionale argentino con passaporto europeo, l’esterno offensivo del Manchester United ha manifestato gradimento per un trasferimento a Milano. Il suo entourage ha avviato colloqui con i nerazzurri, e il giocatore stesso avrebbe espresso entusiasmo per l’idea di vestire nerazzurro. Lo scorso anno, Garnacho ha collezionato 58 presenze in tutte le competizioni con i Red Devils, mettendo a segno 11 gol e 10 assist. Numeri che raccontano di una giovane promessa già pronta a incidere ad alti livelli. L’Inter vede in lui un profilo moderno, ideale per le ali che Chivu vuole costruire: rapido, dribblante, tecnicamente versatile, con margini importanti di crescita e una buona attitudine tattica che gli permette di giocare anche come trequartista.

Il club nerazzurro segue Garnacho come alternativa di lusso: un giocatore che potrebbe arrivare solo se Lookman dovesse sfumare o restare ingessato. In tal caso, l’Inter potrebbe formulare un’offerta concreta al Manchester United o valutare la formula del prestito con obbligo di riscatto, più difficile la formula con diritto. Garnacho rappresenta un’occasione per conseguire un colpo giovane, ma già maturo e con esperienza internazionale In conclusione, l’Inter non vuole sbagliare: il piano A è Lookman, ma il piano B è Garnacho, con l’urgenza di chiudere qualcosa entro l’inizio del campionato.