L’Inter si assicura il miglior centrocampista del campionato: il nuovo talento è pronto a brillare nel cuore del centrocampo nerazzurro

Dopo una settimana di allenamenti, la squadra guidata da Chivu è finalmente tornata in campo dopo l’esperienza negli Stati Uniti al Mondiale per Club. Ad attenderli c’era l’Inter U23 di Vecchi. Un’amichevole che ha messo in luce lo stato di forma della squadra e il lavoro svolto con il nuovo allenatore.

I nerazzurri hanno iniziato nel migliore dei modi il precampionato, conquistando una vittoria schiacciante per 7-2 contro la seconda squadra. Pur essendo un’amichevole interna, è stata l’occasione ideale per valutare la condizione dei nuovi acquisti: mentre Sucic e Luis Henrique avevano già giocato alcuni minuti al Mondiale, ad esordire con la maglia nerazzurra è stato Bonny, che ha segnato il suo primo gol e guadagnato un rigore, poi trasformato da Asllani.

Nel complesso, la squadra ha mostrato una buona prova collettiva, alimentando ottimismo in vista dell’inizio della nuova stagione. Con gli impegni estivi che proseguono, il lavoro della dirigenza certamente continua ininterrottamente: e proprio nelle ultime ore che l’Inter ha centrato un nuovo colpo di mercato di assoluto livello.

Inter che colpo! Ufficiale l’arrivo del miglior centrocampista del campionato

L’Inter ha messo a segno un colpo importante nel settore giovanile con l’acquisto di Richi Agbonifo, esterno offensivo classe 2006 proveniente dalla Primavera dell’Hellas Verona. Il ragazzo, di origini italiane e nigeriane, si è distinto nella scorsa stagione per prestazioni di alto livello, mettendo a segno 13 gol e fornendo 11 assist, numeri che lo hanno reso uno dei protagonisti del campionato Primavera.

Già nel giro dell’Under 19 italiana, Agbonifo è un giocatore veloce e tecnico, che si distingue per la capacità di attaccare la linea difensiva avversaria, i tagli e le sovrapposizioni interne. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti su cui dovrà lavorare come i contrasti e la gestione del ritmo. Se crescerà sul piano difensivo, potrebbe anche evolversi in esterno a tutta fascia, anche se l’InterU23 sembra considerarlo principalmente come attaccante, che come terzino.

Dopo l’esperienza nella Primavera del Verona, dove giocava in un centrocampo a quattro, ora verrà testato nei moduli 3-4-2-1 o 3-5-2. Le sue caratteristiche lo rendono ideale come sottopunta o esterno offensivo, e il giovane profilo sembrerebbe aver conquistato anche Chivu, esperto di giovani talenti. Le aspettative sono alte: l’obiettivo è farlo crescere rapidamente per un possibile inserimento in prima squadra, magari come possibile alternativa a Lookman, nel caso in cui il nigeriano approdasse definitivamente a Milano.