Ausilio attivo sul fronte francese: contatti avviati da giorni sotto traccia per il nuovo innesto da mettere a disposizione di Chivu

Uno dei nodi più spinosi del mercato in entrata dell’Inter riguarda senza dubbio Ademola Lookman, la cui trattativa rischia di trasformarsi in una vera e propria telenovela. Dopo il rifiuto della prima offerta, anche la seconda proposta da 45 milioni, bonus inclusi, è stata respinta dall’Atalanta, provocando una forte reazione da parte dell’attaccante, che aveva già accettato il trasferimento a Milano trovando un’intesa contrattuale con i nerazzurri.

Lookman ha dapprima eliminato ogni foto dal proprio profilo Instagram in cui indossava la maglia dell’Atalanta, per poi pubblicare un comunicato sui social nel quale, nel pomeriggio di ieri, ha chiesto esplicitamente alla società bergamasca di essere ceduto. Una situazione ancora da definire per l’Inter, che, dal canto suo, continua a muoversi sul mercato per trovare valide alternative da regalare a Chivu. In questo scenario Piero Ausilio avrebbe mosso i primi passi, avviando una trattativa per un nuovo colpo.

Dalla Francia un nuovo innesto per Chivu: è un pupillo di Ausilio

L’Inter continua a valutare le mosse da compiere sul fronte offensivo in vista dell’ultima parte del mercato estivo. Con la trattativa per Ademola Lookman ancora in bilico, i dirigenti nerazzurri stanno sondando alternative di alto livello, e uno dei nomi che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di Christopher Nkunku, attualmente al Chelsea.

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L’Équipe, ci sarebbero già stati contatti diretti tra gli agenti del calciatore e la dirigenza interista. Le parti starebbero discutendo da diversi giorni, cercando una possibile soluzione che possa portare l’ex Lipsia in Serie A.

Nkunku viene apprezzato per la sua versatilità offensiva e qualità tecnica, e starebbe valutando con interesse un trasferimento a Milano. L’idea di rilanciarsi in un nuovo campionato, in una piazza competitiva e visibile come quella nerazzurra, potrebbe rappresentare un’opportunità concreta.

Il francese è da tempo un pupillo di Piero Ausilio, che già negli anni del Lipsia ne aveva seguito l’evoluzione con particolare attenzione. Ora, con una finestra di mercato aperta e il Chelsea che potrebbe valutare la cessione, la pista torna calda.

Il classe 1997 è considerato uno dei profili più completi nel suo ruolo. Tuttavia, il suo ingaggio elevato – di 6,5 milioni netti a stagione – rappresenta certamente un ostacolo, ma non un freno assoluto, considerando la volontà dell’Inter di aggiungere esperienza per il reparto offensivo della rosa a disposizione di Chivu. In attesa di sviluppi sulla pista Lookman, il nome di Nkunku resta caldo e potrebbe presto trasformarsi da suggestione a vera opportunità di mercato per i nerazzurri.