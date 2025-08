Il Milan sta cercando di fare il lavoro migliore possibile sul mercato per accontentare Allegri: previsto un colpo a sorpresa.

Il Milan cerca di fare il lavoro migliore possibile sul mercato in questa specifica sessione estiva. Il motivo è semplice, i rossoneri devono mettere a disposizione di Massimiliano Allegri la squadra più completa e competitiva, anche perché il club in questione viene da una stagione senza la benché minima ombra di dubbio complicata, dunque non ci sono i margini in senso assoluto per far sì che il tutto venga ripetuto anche nel 2025/26.

Il Diavolo cercherà di concludere la stagione fra le prime quattro squadre d’Italia, e magari qualcosa in più (in memoria dell’impresa del Napoli di Conte un anno fa, che non disputava competizioni internazionali e si è laureato Campione d’Italia a fine stagione). Proprio per questa ragione, sembra previsto un altro colpo in entrata da parte del Milan: un acquisto che però, evidentemente, nessuno si aspettava fino a questo momento.

Milan, colpo a sorpresa: chi può arrivare

Il Milan sta lavorando tantissimo sul mercato in entrata, come dimostra l’arrivo di Estupinan dal Brighton. Non è finito, però, il lavoro sugli esterni da parte dei rossoneri, che vogliono rinforzare a tutti i costi entrambe le fasce. E così, secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Igli Tare e colleghi hanno offerto circa 7 milioni di euro per l’esterno destro dello Young Boys. Parliamo di Zachary Athekame. Calciatore classe 2004, fa parte della nazionale Under 21 e ha sempre giocato in Svizzera.

Il sauo contratto è in scenda a giugno 2029. Secondo quanto riportato dalle prime indiscrezioni, il calciatore avrebbe già accettato il trasferimento, mentre la trattativa tra i due club è ancora in corso e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi, importanti sviluppi in tal senso. Un cambio di rotta, a quanto pare, visto che inizialmente lato esterni il Milan avrebbe avuto molto interesse ad approfondire i discorsi con lo Strasburgo per Doué, ma la richiesta di circa 30 milioni di euro ha un po’ gelato la dirigenza.

E così, i rossoneri puntano a effettuare un investimento ben più economico di quello che era stato previsto inizialmente. La maggior parte del budget a disposizione rimane quello da dedicare alla mezzala e all’attaccante. Esclusi questi due delicati ruoli, negli altri casi sono probabili colpi low cost – per quanto ponderati ai bisogni di mister Allegri – capaci di migliorare la rosa milanista senza però costare troppo a livello economico.