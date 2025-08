Il club di Serie A ha deciso di metterlo fuori rosa e ora il calciatore sta seriamente pensando di smettere.

Il calciomercato estivo può portare anche a pesanti rotture tra i giocatori e i club di appartenenza. Può succedere, ad esempio, quando un calciatore chiede di andare via ma la società non lo accontenta, oppure quando un elemento non rientra più nei piani del club ma non ne vuole proprio sapere di fare le valigie e accettare una nuova destinazione. In altri casi un giocatore può finire fuori rosa se assume comportamenti molto gravi che ledono l’immagine del club.

Anche in Serie A non è raro che una squadra decida di mettere fuori rosa un proprio giocatore. Capita anche al Como, una realtà che pure sta stupendo tutti per come stia cercando di costruire un futuro importante affidandosi sempre alla sapiente guida del tecnico Cesc Fabregas. Lo scorso gennaio i lariani avevano deciso di mettere a segno un grande colpo che aveva infiammato la tifoseria.

Il Como, infatti, aveva voluto credere nel rilancio di Dele Alli dopo diverse stagioni a dir poco sottotono e tormentate da continui infortuni muscolari. Già a fine dicembre 2024, ormai svincolato, l’inglese aveva cominciato ad allenarsi con il Como, per poi firmare il mese successivo un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo fino al 2027.

Serie A, scoppia il caso: finisce fuori rosa, lascia il calcio?

Lo scorso 10 marzo l’ex Tottenham fa il suo esordio in Serie A nel finale del match Milan-Como, tornando così a giocare un match ufficiale dopo circa due anni. Tuttavia dopo una decina di minuti Dele Alli viene espulso per fallo su Loftus-Cheek, ricevendo il rimprovero di Fabregas. Il 29enne di Milton Keynes ha continuato ad allenarsi ma l’ennesimo infortunio lo ha messo di nuovo fuori gioco.

Le scelte di mercato del Como, ovvero l’arrivo di Baturina e la probabilissima permanenza di Nico Paz, fanno capire che la proprietà si è già pentita di aver puntato su di lui. Non a caso in questo momento Dele Alli si allena con la folta schiera di giocatori fuori rosa del club lariano.

Dalle indiscrezioni che arrivano dalla riva del lago, riportate anche dalla Gazzetta dello Sport, pare che l’ormai ex nazionale inglese stia seriamente valutando anche l’ipotesi di appendere le scarpette al chiodo. Sarebbe senz’altro una conclusione triste per un talento che ha smesso di brillare davvero troppo presto.