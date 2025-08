Quella tra Lookman e l’Inter è una storia non ancora giunta al tramonto e Marotta, con grande dimestichezza, è pronto a spuntarla. Il nigeriano è ancora vicino ai nerazzurri.

Il mercato dell’Inter ha vissuto settimane di grande fermento, tra strategie bloccate, affari avviati e improvvisi raffreddamenti. Uno dei nomi che ha catalizzato l’attenzione mediatica è stato quello di Ademola Lookman, autore di una stagione più che dignitosa con l’Atalanta. L’interesse del club nerazzurro per l’attaccante nigeriano non è mai stato un segreto, tanto che una seconda offerta concreta – dopo il secco no a 40 milioini e a eventuali contropartite – è stata recapitata a Zingonia: 43 milioni di euro più 2 di bonus. Offerta che, però, non ha convinto la dirigenza bergamasca neanche stavolta, ferma sulla valutazione da 50 milioni. Il rifiuto ha raffreddato i rapporti tra le due società.

L’Inter, che nel frattempo ha sondato anche altri profili, non ha chiuso la porta, ma ha dovuto fare i conti con la rigidità della richiesta dell’Atalanta e con un calendario che corre veloce verso l’inizio del campionato. Sullo sfondo, si è affacciato anche il nome di Raheem Sterling, in uscita dal Chelsea, con il Napoli di Antonio Conte che temporeggia, lasciando ai nerazzurri uno spiraglio per inserirsi. Il vero nodo, ad oggi, resta il tempo. I giorni passano, le alternative cominciano a svanire e lo stesso Lookman resta in un limbo tecnico, desideroso di fare il salto in una big ma legato a una valutazione importante che lo ha portato allo scontro con la dirigenza orobica. Eppure, c’è chi crede che il finale di questa telenovela possa ancora sorprendere, soprattutto dopo lo sfogo sociale del nigeriano, che ha di fatto tagliato ogni rapporto con l’Atalanta.

Lookman-Inter si farà, parola di Capuano

A tal proposito è entrato in scena il giornalista Giovanni Capuano, che ha voluto dire la sua su X, rilanciando con forza la propria previsione: “A proposito, visto che siete ossessionati dalla questione vi confermo che penso (e ho detto e scritto ovunque) che alla fine Lookman giocherà per l’Inter”. Una dichiarazione che suona come una sfida alle evidenze, considerando lo stato attuale della trattativa, ma che riapre lo scenario per un possibile colpo di coda. Capuano non si limita a riportare indiscrezioni: prende posizione, convinto che l’Inter e l’Atalanta, nonostante i rapporti incrinati, possano trovare un’intesa.

Forse con una formula diversa, forse tentando nuovamente di inserire contropartite tecniche, o magari solo grazie alla volontà del calciatore, che da settimane aspetta il via libera per trasferirsi a Milano e sta facendo letteralmente i capricci. Dopo il rifiuto dell’Atalanta però, si aperto un altro filone importante per Marotta e soci, perché è stata riscontrata un certa opinione sul giocatore da parte dei tifosi: in molti non lo reputano all’altezza della cifra richiesta, cosa che non dovrebbe essere sottovalutata dagli uomini mercato di Appiano Gentile.