L’Inter sembra sempre più intenzionata ad abbandonare la pista Lookman dopo l’offerta rifiutata dall’Atalanta: doppio colpo per i nerazzurri.

L’affare che avrebbe dovuto portare Ademola Lookman all’Inter rischia di saltare definitivamente. L’Atalanta ha respinto l’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus presentata dai milanesi: per la Dea il prezzo del giocatore è 50 milioni e la proposta economica non deve essere inferiore nemmeno di un centesimo. Una posizione irremovibile che ha fatto arrabbiare non poco lo stesso Lookman: l’attaccante nigeriano ha cancellato su Instagram tutte le sue foto con la maglia dell’Atalanta e ha anche tolto il ‘follow’ al club del presidente Percassi, oltre a scrivere un post in cui annuncia di aver chiesto ufficialmente la cessione.

In casa Inter si stanno facendo ragionamenti su come muoversi dopo il rifiuto dell’Atalanta. Ci sono solo due strade: un nuovo rilancio da 45 milioni di base fissa più 5 di bonus, che dovrebbe bastare per convincere i bergamaschi a lasciar partire il proprio bomber, oppure abbandonare la pista Lookman e orientarsi verso altri obiettivi.

Mancano ormai solo tre settimane all’inizio della stagione e Cristian Chivu ha urgenza di avere un nuovo attaccante per completare il fronte offensivo nerazzurro. Ecco perché l’Inter non vuole andare troppo per le lunghe: la probabilità di un assalto nerazzurro a un altro bomber aumenta ora dopo ora.

Altro che Lookman: con la stessa cifra Leoni e Zirkzee all’Inter

Stando a quanto riportato da Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia tifoso dell’Inter, ci sono delle alternative che Marotta e Ausilio stanno prendendo seriamente in considerazione. Tancredi Palmeri ha proposto su X un sondaggio ai tifosi nerazzurri, chiedendo su chi dovrebbe puntare il club di Viale della Liberazione con gli stessi soldi che ha offerto per Lookman (ricevendo il no dell’Atalanta).

L’opzione più votata (66% delle preferenze) è stata quella che prevede il doppio colpo Joshua Zirkzee – Giovanni Leoni. L’attaccante ex Bologna non si è ambientato a Manchester: lo United è disponibile a trattare la sua cessione anche in prestito (con diritto o obbligo di riscatto sui 20 milioni).

Per quanto riguarda invece il giovane difensore del Parma non è un segreto che Chivu farebbe di tutto per averlo di nuovo a disposizione dopo averlo lanciato proprio con i ducali nella seconda parte della scorsa stagione. Gli emiliani hanno fissato un prezzo di 30 milioni per il proprio gioiello, ma l’Inter è convinta di poter scendere fino a 25. I tifosi chiedono quindi di rinunciare a Lookman e puntare su questo doppio acquisto.