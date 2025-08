40 milioni. Esattamente la cifra che all’Inter servirebbe per tentare l’affondo su Giovanni Leoni del Parma. I nerazzurri però devono fare cassa e hanno scelto già il profilo da sacrificare.

L’Inter di Cristian Chivu ha vissuto un’estate strana, fatta più di attese e frustrazioni che di annunci e presentazioni. L’ombra lunga di Ademola Lookman ha offuscato ogni altro discorso tecnico e strategico, catalizzando attenzioni e risorse in un’unica direzione. I 45 milioni messi sul tavolo da Marotta e Ausilio sembravano bastare, e invece no: l’Atalanta, forte della sua posizione economica e del recente affare in uscita di Retegui, ha alzato il muro, lasciando il nigeriano – e l’Inter – al palo. Così, mentre il gruppo prova a serrare i ranghi sotto la guida di un tecnico che lavora sulla tenuta psicologica oltre che tattica, la sensazione è che a Appiano Gentile tutto sia in continuo divenire. I giocatori percepiscono l’incertezza del mercato come un segnale ambivalente: da una parte la voglia di rinforzarsi per competere su più fronti, dall’altra l’impossibilità di costruire certezze in assenza di movimenti definitivi.

Chivu lavora sul filo, con un gruppo motivato ma fragile, in cui ogni giorno può essere l’ultimo per qualcuno. In questo contesto, uno dei nomi più caldi del momento è Giovani Leoni, il difensore classe 2006 del Parma, su cui la dirigenza ha da tempo messo gli occhi. Portarlo a Milano, però, significa anche liberare spazio e risorse: ed è qui che la situazione si intreccia con quella di Yann Bisseck, protagonista delle ultime ore.

Crystal Palace su Bisseck: l’Inter rilancia per arrivare a Leoni

Il difensore tedesco è finito al centro di una trattativa molto concreta: il Crystal Palace ha avanzato un’offerta da 32 milioni di euro per portarlo in Premier League, ricevendo però un rifiuto secco da parte dell’Inter, che ne chiede almeno 40. Ma il segnale più forte non arriva dalla società, bensì dal calciatore stesso. Secondo quanto riportato da la Repubblica, Bisseck avrebbe già accettato la corte del club inglese, convinto dalla possibilità di misurarsi in un campionato di altissimo livello e di diventare il perno difensivo del progetto londinese. Il messaggio al Crystal Palace è chiaro: per sbloccare la trattativa, serve uno sforzo economico ulteriore. Uno sforzo che, con ogni probabilità, gli inglesi sono pronti a sostenere.

I 40 milioni richiesti dai nerazzurri, guarda caso, sono la stessa cifra che potrebbe servire per assicurarsi Giovani Leoni, considerato il futuro della difesa italiana e già inserito nella lista d’oro di Ausilio e Marotta. La cessione di Bisseck, dunque, non rappresenterebbe soltanto una rinuncia dolorosa, ma anche l’innesco per una nuova strategia difensiva: puntare su un talento più giovane, più plasmabile, ma già abituato ai ritmi del calcio italiano. In un’estate in cui tutto sembra rimandato, il destino di Bisseck potrebbe finalmente sbloccare l’estate dell’Inter.