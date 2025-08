Dopo appena un anno con la maglia giallorossa, ARtem Dovbyk è finito sulla lista delle uscite di Frederic Massara. Gasperini ha già individuato il suo erede.

Tra un Lookman che si allontana dall’Inter e un Vlahovic che sembra destinato a cambiare casacca, nel panorama del calciomercato estivo c’è anche chi lavora con meno clamore ma con altrettanta determinazione: la Roma. Dopo un inizio di sessione scoppiettante, con circa 50 milioni già spesi per portare a Trigoria due talenti come El Aynaoui e Wesley, il direttore sportivo Frederic Massara continua a plasmare la squadra secondo un progetto preciso: investire sui giovani e mantenere un equilibrio tra entrate e uscite. Ma non si vive di soli colpi in entrata. Per dare continuità al lavoro e restare competitivi su più fronti, sarà inevitabile anche liberare spazio in rosa e, soprattutto, generare plusvalenze. Non è un mistero che alcuni giocatori siano sotto osservazione e che ci siano profili spendibili nel mercato internazionale.

Uno di questi è Artem Dovbyk, arrivato nella capitale appena un anno fa. Il centravanti ucraino ha disputato una stagione più che dignitosa, segnando 17 reti tra Serie A, Coppa Italia e competizioni europee. Un rendimento che non è passato inosservato: su di lui ci sono club di Premier League e Bundesliga, attratti dalla sua fisicità, dal fiuto del gol e da un’età ancora favorevole alla rivendita futura. Ma se l’offerta giusta dovesse arrivare, la Roma non si opporrebbe. E nel frattempo, i giallorossi hanno già individuato il suo “piano B”.

Gasperini saluta Dovbyk, nel mirino c’è Krstovic

A oggi, Artem Dovbyk resta al centro dell’attacco romanista, ma il suo futuro è tutt’altro che certo. Il centravanti ucraino, arrivato nella Capitale lo scorso anno tra lo scetticismo generale, ha saputo rispondere con i numeri: 17 reti in tutte le competizioni, un rendimento costante e una presenza fisica che ha spesso spaccato le difese avversarie. La Roma ascolta: la valutazione si aggira intorno ai 35 milioni di euro e davanti a una proposta concreta, la dirigenza non farà barricate. In previsione di una possibile partenza, il club giallorosso si è già attivato per individuare un sostituto che garantisca affidabilità e margini di crescita. Il nome in cima alla lista è quello di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino classe 2000 in forza al Lecce.

Dopo una stagione convincente in Puglia, con gol pesanti e una continuità che ha impressionato addetti ai lavori e osservatori, Krstovic è pronto al salto di qualità. Il giocatore ha già fatto sapere, per vie traverse, di essere interessato alla destinazione, e il Lecce ha lasciato intendere che potrebbe acconsentire alla cessione in caso di offerta importante. Fisicità, fame, capacità di attaccare la profondità e freddezza sotto porta: Krstovic ha tutte le carte in regola per raccogliere l’eredità del numero 9 ucraino, con 17 gol siglati in Serie A. I discorsi sono stati avviati, i contatti proseguiranno nei prossimi giorni. Il futuro dell’attacco romanista quindi passa anche da queste due pedine: uno può partire, l’altro è pronto a subentrare.