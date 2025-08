Un annuncio che riaccende l’attenzione sul mondo Inter: il club rompe il silenzio e condivide le prime novità in vista della nuova stagione

Se sul fronte del mercato l’Inter prosegue con cautela, il club continua a monitorare attentamente tutte le opportunità per rinforzare la rosa da affidare a Cristian Chivu in vista della nuova stagione. L’obiettivo principale resta quello di costruire una squadra solida e pronta a competere sia sul versante italiano che europeo. Con il mercato continua a scaldarsi, l’Inter pronta a definire le questioni rimaste ancora in sospeso, primo tra tutti il caso attorno ad Ademola Lookman.

Nel frattempo, l’Inter ha diffuso un annuncio che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi interisti. Con l’avvicinarsi della nuova stagione, il club ha comunicato alcune novità. Un passo atteso, che riaccende entusiasmo e interesse attorno al mondo nerazzurro, dopo una stagione pesante, segnata da diverse delusioni e senza trofei.

Inter, un annuncio che spiazza i tifosi nerazzurri

Con la nuova stagione di Serie A alle porte, l’Inter si prepara ad affrontare i primi test stagionali. Si tratta di partite utili per valutare lo stato di forma della squadra e verificare quanto siano già stati assimilati i dettami del nuovo tecnico Chivu. Il primo appuntamento è in programma domenica 3 agosto alle 10:30 ad Appiano Gentile, dove andrà in scena un confronto tutto interno ma altamente simbolico: Inter contro Inter Under 23.

La sfida contro il settore giovanile è un’occhiata diretta al vivaio nerazzurro, ai volti che rappresentano il futuro del club. Un derby generazionale utile a Chivu per valutare nuove soluzioni tattiche e per stimolare i più giovani.

Si cambia completamente scenario pochi giorni dopo: venerdì 8 agosto alle 20:00, l’Inter farà visita al Monaco allo Stade Louis-II. Lì i nerazzurri troveranno un avversario dal DNA europeo, capace di mettere alla prova il palleggio, il pressing e il senso del ritmo della squadra. Una sfida fondamentale per testare l’approccio dei titolari contro una squadra di livello internazionale, in vista di una stagione lunga e densa di impegni.

Il percorso estivo si chiuderà sabato 16 agosto alle 20:30 al San Nicola di Bari, dove l’Inter affronterà l’Olympiakos. Un test dal tono agonistico più acceso, contro una formazione abituata a lottare nelle competizioni continentali. L’obiettivo sarà trovare gli ultimi equilibri, consolidare l’intesa e presentarsi al campionato con una mentalità già ben definita. Un programma pensato per accompagnare il gruppo verso i prossimi impegni, con appuntamenti che saranno trasmessi in esclusiva su DAZN.