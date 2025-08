Scoppia il caso tra i nerazzurri: due calciatori vogliono andarsene e il Milan fiuta subito l’occasione per rinforzare il centrocampo.

Qualcosa, evidentemente, si è rotto. Non è solo una questione di trattative o di mercato in fermento. Qui si parla di rottura tra società e giocatori, di una fiducia che sembra venuta meno, di una maglia che, all’improvviso, pesa troppo per chi la indossa. E se uno può sembrare un caso isolato, due fanno una tendenza. Il Milan, che certo non è rimasto a guardare, ha già acceso i radar.

I rossoneri sono a caccia di rinforzi e sanno benissimo che certe opportunità vanno colte in tempo reale, senza perdere nemmeno un minuto. La grana nerazzurra, insomma, potrebbe rivelarsi la manna dal cielo per un altro club.

Il Milan affonda il colpo, Allegri lo accoglie

Nelle ultime ore a MIlano sponda rossonera si sono mossi per Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002 con idee chiarissime in testa: vuole lasciare il Brugge. Anzi, vuole proprio il Milan. Una volontà talmente decisa da portarlo a spingere con il club nerazzurro belga in tutti i modi. Non siamo ancora al braccio di ferro pubblico, ma il clima è teso. Jashari non ha usato mezze misure: per lui il progetto rossonero rappresenta un salto di qualità che non vuole lasciarsi sfuggire.

Il Milan, da parte sua, ha fatto più che un sondaggio. I contatti ci sono, e sono già caldi. Jashari potrebbe raggiungere Allegri e aggregarsi alla rosa già nelle prossime ore, ma serve trovare la quadra con il Brugge, che adesso si trova con le spalle al muro. Perché nel frattempo anche Joel Ordonez, difensore centrale, ha detto basta.

Il ragazzo è nel mirino dell’Olympique Marsiglia e, come Jashari, ha comunicato alla società che non vuole più indossare la maglia nerazzurra. Un doppio colpo che il club non si aspettava e che ha generato non poca tensione interna.

Infatti, in Belgio si comincia a parlare apertamente di “fuga programmata”. Non si tratta di semplici malumori, ma di giocatori che cercano scappatoie, che usano ogni pretesto per allontanarsi da un ambiente che evidentemente non sentono più loro. Difficile dire se sia colpa della gestione societaria o di qualcosa di più profondo. Però resta un dato: c’è una frattura, e il Milan potrebbe approfittarne.

Senza ombra di dubbio, il caso Jashari è quello che più interessa in chiave Serie A. Perché parliamo di un profilo giovane, già maturo tatticamente, con margini di crescita enormi e con una volontà precisa: giocare in Italia, con una maglia importante. Se tutto andrà per il verso giusto, sarà Allegri ad accoglierlo a Milanello. E, in fin dei conti, da un caso interno potrebbe nascere un colpo di mercato che pochi avevano previsto.