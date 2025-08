I tifosi del Milan possono esultare per l’accordo raggiunto: manca solo l’ufficialità, sarà rossonero fino al 2029.

Il Milan di Max Allegri comincia a prendere la forma. Il tecnico livornese ha ottenuto risposte importanti dalla tournée in Asia: i rossoneri hanno ben figurato, perdendo di misura con l’Arsenal e poi battendo 4-2 il Liverpool. Il Milan ha poi sconfitto largamente il Perth Glory (9-0): il prossimo impegno contro il Leeds, neopromosso in Premier League, e poi con il Chelsea saranno gli ultimi test prima dell’esordio ufficiale nel match di Coppa Italia contro il Bari.

Allegri ha già messo in evidenza quali sono i ruoli dove servirebbe intervenire sul mercato. Il direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per accontentare l’ex allenatore della Juventus, che ha chiesto soprattutto un centravanti (Vlahovic?) e un altro centrocampista (prosegue il pressing per Jashari). ‘Acciughina’ spera poi che dopo aver lasciato partire Reijnders e Theo Hernandez e aver accettato l’ormai imminente addio di Morata le cessioni dolorose siano finite.

Proprio in tal senso arriva una notizia che farà certamente piacere ad Allegri e a tutta la tifoseria milanista. Una delle colonne del Diavolo ha infatti deciso di prolungare il suo contratto con i rossoneri, estendendolo fino al 2029. Si tratta di Cristian Pulisic, protagonista lo scorso anno con 17 reti in 49 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana.

Colpaccio Milan, manca solo la firma: sarà rossonero fino al 2029

Le voci trapelate nelle scorse settimane avevano messo in allarme il popolo rossonero. Si era infatti parlato di una fase di ‘stallo’ nella trattativa che avrebbe dovuto portare al rinnovo di contratto del capitano della Nazionale statunitense. Fortunatamente negli ultimi giorni tutto sembra essersi sbloccato: come riporta Tuttosport il club di via Aldo Rossi e l’entourage del giocatore hanno trovato l’intesa che porterà a breve alla firma del nuovo contratto.

Pulisic prolungherà di altri due anni il suo accordo con il Milan (dal 2027 al 2029): con questo nuovo contratto il numero 11 del Diavolo passerà da 4 milioni a 5 milioni di euro netti a stagione. Una conferma molto importante per Allegri, che sa bene quanto può essere decisivo un giocatore del talento di Pulisic.

Nei suoi due anni in rossonero l’ex Chelsea si è rivelato una pedina fondamentale: sono già 32 i suoi gol con la maglia del Milan, uno score che l’americano punta ad aumentare sempre più.