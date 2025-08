L’Inter sta pensando di abbandonare la pista Lookman e concentrarsi su altri obiettivi: il piano di Marotta e Ausilio è molto chiaro.

Sono ore di riflessione in casa Inter. L’Atalanta ha rispedito al mittente l’offerta da 42 milioni di euro di base fissa più 3 di bonus presentata dal club di Viale della Liberazione per Ademola Lookman. I bergamaschi hanno fatto lo stesso lo scorso anno con Teun Koopmeiners: la Juve ha dovuto sborsare tutti i 60 milioni richiesti per portare l’olandese a Torino.

Non è detto che l’Inter sia disposta a fare altrettanto, anche perché nel comunicato di risposta l’Atalanta non ha precisato qual è il prezzo per il giocatore. Al momento la notizia che arriva da Milano è che Marotta e Ausilio non faranno ulteriori rilanci per Lookman, che oltretutto ha reagito molto male al rifiuto del club del presidente Percassi di lasciarlo partire in direzione Pinetina.

L’attaccante nigeriano ha mostrato tutto il suo disappunto cancellando dal suo profilo Instagram tutte le foto che lo ritraevano in maglia atalantina, ha smesso di seguire la Dea ed ha anche scritto un post in cui annuncia la richiesta di cessione. Un gesto che però bisognerà vedere se servirà a spostare l’Atalanta dalle proprie posizioni: più di qualcuno sostiene che la mancata indicazione del prezzo nella risposta all’Inter indichi la volontà del club di non cedere il proprio giocatore.

Lookman stravolge l’Inter: i nerazzurri cambiano rotta

L’Inter deve quindi valutare se fare un’offerta più alta – più o meno sui 50 milioni complessivi – oppure se virare direttamente su un altro obiettivo. Nei giorni scorsi è emerso un forte interesse dei nerazzurri per Christopher Nkunku, attaccante del Chelsea che non sembra più rientrare nei piani dei Blues. L’ex Lipsia ha caratteristiche simili a Lookman e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per Chivu.

Tuttavia non è da escludere che l’Inter decida di spendere i 45 milioni di euro stanziati inizialmente per Lookman in altri reparti. Chivu spera sempre in un rinforzo in difesa: il primo nome sul taccuino della dirigenza nerazzurra è quello di Giovanni Leoni del Parma, lanciato proprio dal tecnico rumeno nella seconda parte della scorsa stagione.

In più l’Inter ragiona anche su un possibile colpo a centrocampo. Piace molto Morten Frendrup del Genoa ma occhio anche a Mandela Keita, classe 2002 del Parma. E per quanto riguarda il centravanti? La Beneamata potrebbe anche attendere i cosiddetti ‘saldi’ di fine mercato, così da mettere a segno un colpo low-cost e accontentare in tutto e per tutto Chivu.