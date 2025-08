Il Napoli campione d’Italia si muove sul mercato per accontentare Antonio Conte, che ha chiesto rinforzi veri per una stagione su più fronti.

Dall’arrivo di Conte in panchina, a Napoli è cambiata l’aria. Niente più mezze misure, nessuna promessa vaga: servono certezze, servono giocatori pronti, e soprattutto serve una rosa in grado di reggere il peso delle aspettative che una squadra campione in carica inevitabilmente porta con sé.

Conte non è tipo da accontentarsi, questo lo sanno tutti. Infatti, il messaggio che ha fatto arrivare al presidente De Laurentiis è stato chiarissimo fin dal primo giorno: servono rinforzi per competere seriamente su tutti i fronti, e servono subito.

Il Napoli cambia obiettivo, ecco chi arriva

Il Napoli si è mosso con decisione, mettendo sotto osservazione diversi profili che potessero alzare il livello della mediana. Uno dei primi nomi finiti sul taccuino degli azzurri è stato quello di Fabio Miretti. Il centrocampista della Juventus, classe 2003, era stato individuato come un innesto giovane ma già pronto, con esperienza e margini di crescita. Sembrava tutto apparecchiato per un affondo, tanto che si era parlato anche di contatti tra i club. Però, qualcosa è cambiato.

Negli ultimi giorni, infatti, sta prendendo corpo una virata improvvisa. Il nome nuovo, anzi, forse il nome vero, è quello di Giovanni Fabbian. Classe 2003 anche lui, reduce da una stagione brillante con il Bologna, Fabbian ha dimostrato di essere più di una semplice promessa. Inserito nel contesto dinamico creato dal successore di Thiago Motta, ha messo in mostra personalità, capacità di inserimento, forza fisica e anche una certa intelligenza tattica che ha impressionato molti addetti ai lavori. E Conte, che di centrocampisti così sa riconoscere il valore, ha dato il suo ok all’operazione.

Non è ancora fatta, sia chiaro, ma la sensazione è che il Napoli stia facendo sul serio. Del resto, tra i due profili, Fabbian offre un tipo di fisicità e una lettura del gioco più vicina a quella che Conte richiede ai suoi interpreti. Miretti, più tecnico e meno strutturato, rischiava di essere un investimento per il futuro, mentre al Napoli serve gente pronta adesso, perché l’obiettivo non è più solo restare in alto, ma provare a confermarsi e magari andare anche oltre, soprattutto in Europa.

Senza ombra di dubbio, il mercato è ancora lungo e tutto può succedere. Però la direzione sembra chiara: il Napoli vuole costruire una squadra con muscoli e cervello, in grado di lottare davvero su tre fronti. E se il nome giusto sarà Fabbian, allora Conte potrà dire di aver avuto la sua prima garanzia.