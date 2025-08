La pressione della Premier League si fa sentire: offerte concrete per due titolari, Inter e Juve ora rischiano di perdere preziosi innesti

Con l’inizio dei principali campionati ormai alle porte, le squadre europee sono pienamente concentrate sul fronte mercato, alla ricerca degli ultimi rinforzi per completare e potenziare i propri organici. In particolare, la Premier League si prepara a ripartire ufficialmente il 15 agosto, con il fischio d’inizio previsto tra poco più di dieci giorni.

Nonostante l’avvicinarsi della prima giornata, molte operazioni in entrata e in uscita dei club inglesi non sono ancora state definite del tutto. In questo contesto frenetico, anche diversi top club italiani come Juventus e Inter devono fare attenzione: le sirene della Premier continuano a suonare forte e puntano dritto su alcuni dei loro giocatori più rappresentativi.

Inter e Juve nel mirino della Premier: assalto ai big della Serie A

Il futuro di Douglas Luiz è ormai sempre più lontano da Torino. L’assenza ingiustificata al raduno estivo del centrocampista brasiliano non è passata inosservata ai piani alti bianconeri: uno sgarbo che ha spinto la dirigenza a considerare seriamente la sua cessione, complice anche un rendimento al di sotto delle aspettative. Douglas Luiz si è rivelato uno degli acquisti più deludenti dell’era Giuntoli, e per questo la sua uscita di scena sembra ormai necessaria.

Arrivato dall’Aston Villa lo scorso anno per 50 milioni, la dirigenza bianconera – in particolare Comolli – è decisa a non realizzare una minusvalenza, fissando il prezzo del cartellino ad almeno 40 milioni. Sul classe 1998 avrebbero messo gli occhi sia il Nottingham Forest che l’Everton, creando un vero e proprio derby inglese di mercato. L’opzione più probabile per Douglas Luiz, dunque, resta un ritorno in Premier League: resta da capire, però, su quale sponda.

Dal canto suo, la Juventus deve avviare subito una trattativa concreta con uno dei club interessati, per evitare che anche quest’anno il centrocampista di Rio de Janeiro resti in rosa da separato in casa. La società punta alla cessione a titolo definitivo oppure a un prestito oneroso, purché accompagnato da un obbligo di riscatto.

Diverse squadre di Premier League stanno osservando con attenzione il mercato italiano per rinforzare le proprie rose, e il caso di Douglas Luiz non è isolato. Anche l’Inter ha rischiato di perdere uno dei propri innesti a causa di un’offerta proveniente sempre dall’Inghilterra: Yann Bisseck è infatti finito nel mirino del Crystal Palace, che avrebbe messo sul piatto una proposta da 32 milioni per il centrale tedesco.

Il difensore ha prontamente respinto l’offerta, dichiarando di voler restare in nerazzurro. Tuttavia, le due big italiane devono fare attenzione alle insidie del campionato inglese, sempre più deciso ad assicurarsi i talenti della Serie A.