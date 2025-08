L’Inter deve rinunciare al grande colpo: con quaranta milioni di euro va al Manchester United, l’affare è ormai avviato

Tutto su Lookman, ma non soltanto Lookman. Il nigeriano nei pensieri dell’Inter che guarda però anche ad altri nomi. Il presente è l’attaccante dell’Atalanta, ma anche Frendrup, De Winter e Leoni, quelli che potrebbero diventare i volti nuovi della squadra di Chivu.

Marotta e Ausilio spostano però anche più in là lo sguardo e scrutano l’orizzonte delle occasioni. Quello che porta diritto a Gigio Donnarumma, un passato da milanista e un futuro tutto ancora da scrivere. C’è il rinnovo con il Paris Saint-Germain che tarda ad arrivare e il pensiero di un addio che diventa sempre più concreto. Ora o tra un anno sembra essere l’unico dilemma da risolvere per il portiere della Nazionale: andare via gratis gli aprirebbe prospettive più interessanti, soprattutto se l’idea è di tornare in Serie A.

L’Inter sarebbe pronta a cogliere l’occasione anche se avrebbe bisogno di un passo dal parte di Gigio: una riduzione dell’ingaggio da 10 e passa milioni di euro a stagione. Una necessità che ci sarebbe anche con la Juventus, altra italiana che guarda con attenzione quel che accade per il futuro di Donnarumma. Ma che non ci sarebbe per la Premier League dove il nome dell’estremo difensore italiano raccoglie consensi.

Donnarumma in Premier League: 40 milioni da Manchester

Ed è proprio dall’Inghilterra che, come riferisce ‘Teamtalk’, potrebbe arrivare l’offerta in grado di anticipare i tempi dell’addio di Donnarumma al Paris Saint-Germain.

Chelsea e Manchester City sono interessate, ma sarebbe il Manchester United il club pronto a spendere i 40 milioni di euro per prelevare subito il portiere. Si tratterebbe di un affare immediato, da chiudere in questa finestra di calciomercato e che troverebbe d’accordo anche il calciatore, attratto dall’idea da un’esperienza in Inghilterra, nel campionato più affascinante del mondo.

Tutto lascia pensare che l’affare potrebbe andare in porto, con un unico aspetto da tenere in considerazione: la necessità per i Red Devils di cedere Onana prima di affondare il colpo. L’ex dell’Inter non ha mai convinto all’Old Trafford e Amorim gradirebbe avere un nuovo estremo difensore. Tutto però passa dalla cessione del camerunese che, al momento, non attira l’interesse di altri club. Un problema, forse l’unico, sulla strada che potrebbe portare Donnarumma da Parigi porta a Manchester, lasciandosi alle spalle l’idea di un ritorno in Italia.