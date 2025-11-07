Donnarumma gongola, batosta Psg: aveva ragione Gigio

Gigi Donnarumma torna protagonista in Champions League con la maglia del Manchester, zittendo chi lo aveva già dato per finito.

Ci sono calciatori che fanno la differenza in una squadra e non ammetterlo significa essere miopi. Donnarumma è senza ombra di dubbio uno di questi. Il portiere della Nazionale italiana, spesso criticato, discusso e persino messo in dubbio dopo l’esperienza parigina, sta vivendo un momento di conferma.

A Manchester ha trovato serenità, fiducia e soprattutto la possibilità di dimostrare sul campo ciò che ha sempre saputo fare meglio: parare, guidare la difesa e trasmettere sicurezza. Il suo inizio in Inghilterra non è stato facile, perché arrivare in Premier dopo un’estate turbolenta non è mai semplice.

Rivincita di Donnarumma sul PSG

Gigio ha reagito come solo i campioni sanno fare, lavorando in silenzio e lasciando che fossero le sue mani a parlare. E in Champions, dove i riflettori sono più forti e le pressioni più alte, ha dato il meglio di sé. Interventi decisivi, leadership e una calma glaciale che hanno convinto anche i più scettici.

Mentre Donnarumma fa grande il Manchester con prestazioni da urlo, c’è chi dall’altra parte del Canale si mangia le mani. A Parigi, infatti, la situazione è tutt’altro che tranquilla. Il PSG, orfano del suo ex numero uno, ha perso contro il Bayern Monaco in una gara che ha messo in luce tutti i limiti della nuova gestione tra i pali. Chevalier, il giovane portiere scelto da Luis Enrique per difendere la porta parigina, continua a essere bersagliato dalle critiche. Gli errori si accumulano, la sicurezza manca e i tifosi iniziano a chiedersi se sia stata davvero una buona idea rinunciare così facilmente a Donnarumma.

Il paradosso è evidente: mentre in Francia si fanno i conti con un portiere in difficoltà, in Inghilterra un altro portiere italiano brilla come non mai. E a Parigi, dove la pazienza è merce rara, qualcuno inizia a rimpiangerlo davvero. Il PSG lo aveva quasi scaricato, spingendolo verso l’uscita tra le voci di un feeling mai nato con Luis Enrique e qualche panchina di troppo. Donnarumma, però, non si è lasciato condizionare. Ha scelto di ripartire, di mettersi ancora una volta in gioco, dimostrando che le critiche spesso nascono più da pregiudizi che da realtà.

Oggi, la sua è una rivincita a tutto tondo. Mentre il PSG inciampa e Chevalier viene travolto dalle polemiche, Gigio si gode l’applauso di Manchester e il riconoscimento dei suoi nuovi tifosi. In molti si stanno rendendo conto di quello che il club francese ha perso: un campione ancora giovane, ma già esperto, capace di reggere la pressione come pochi.

Donnarumma non ha mai risposto alle critiche a parole, e forse proprio per questo la sua rivincita è ancora più dolce. In campo, con la sua calma e la sua determinazione, ha ricordato a tutti che la classe non si cancella con un’estate storta. E se oggi il Manchester sorride in Champions, gran parte del merito è suo. Perché, alla fine, certi portieri non si discutono: si ringraziano.