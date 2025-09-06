Amore già finito tra Simone Inzaghi ed il team arabo? L’Al-Hilal finisce nella bufera dopo che la FIFA ha riconosciuto qualcosa di assurdo.

La vita di un giocatore di calcio può cambiare in un istante, se arriva l’offerta giusta, così come quella di un’allenatore: nonostante lo smacco ricevuto lo scorso anno dopo la doppia sconfitta – in finale di Champions League con il Paris Saint Germain e sul finire della Serie A con il Napoli – che lo ha “condannato” a cambiare squadra Simone Inzaghi, allenatore che comunque si è tolto belle soddisfazioni con i nero azzurri è forse entrato nel periodo migliore della sua carriera.

Certo, allenare in Arabia Saudita non è proprio stimolante come giocarsi una finale di Champions ma Inzaghi ha avuto un buon motivo per accettare. O meglio 25 milioni di buoni motivi, così come la cifra che si dice abbai ricevuto come ingaggio per entrare a far parte immediatamente dello staff tecnico dell’Al Hilal, squadra araba che mira alla vittoria del campionato ma soprattutto ad attirare l’interesse del mondo del calcio occidentale.

Inzaghi è quindi passato in poche ore da essere un grande coach caduto in disgrazia dopo una sconfitta per 5-0 in una finale di coppa ad essere tra gli allenatori più pagati al mondo, un risultato davvero incredibile ottenuto con una singola firma. Peccato solo che i problemi con la squadra non siano stati ancora del tutto risolti e che ci sia una vera e propria inchiesta in corso, nella rosa del team!

Arriva la causa: se ne vuole già andare

I primi problemi per Inzaghi sono cominciati prestissimo con uno dei pilastri della squadra che si è opposto ad Inzaghi e all’Al-Hilal per una presunta violazione delle clausole contrattuali che lo vincolano al team medio orientale. Lo scorso anno, con 24 presenze e 17 reti, Marcos Leonardo è stato uno dei più importanti bomber della squadra avendo segnato con una puntualità spaventosa, un giocatore che quindi, a Simone Inzaghi farebbe molto comodo.

Leonardo però in Arabia non ci vuole rimanere e sta cercando una clausola legale qualsiasi per potersi svincolare dal team allenato dal coach italiano e tornare in Brasile, al Sao Paolo dove verrebbe accolto a braccia aperte. La FIFA ha un regolamento preciso e in particolare, ci sarebbe una postilla a cui l’attaccante carioca può appellarsi. Stando ad ESPN Leonardo non sarebbe regolarmente tesserato né inserito nell’organico della squadra, motivo per cui potrebbe chiedere la rescissione del contratto per giusta causa senza alcun tipo di penale.

Se questo fosse confermato si tratterebbe di una svista colossale per un team che aspira all’olimpo delle grandi realtà sportive mondiali. Allo stesso modo, ecco che a mercato praticamente chiuso Inzaghi si troverebbe senza una pedina fondamentale del suo team e senza un goleador costante. Un pessimo inizio di campionato che, almeno all’Inter Inzaghi difficilmente avrebbe dovuto affrontare.