Ademola Lookman può ancora essere ceduto: nuovo contatto per il bomber nigeriano, l’Atalanta disposta a trattare.

Il sogno dei tifosi nerazzurri di vedere Ademola Lookman con la maglia dell’Inter è sfumato definitivamente. La telenovela, durata diverse settimane, si è ormai chiusa: Marotta e Ausilio hanno fatto sapere al club del presidente Percassi che l’attaccante nigeriano non è più un obiettivo. Il muro innalzato dall’Atalanta ha fatto desistere l’Inter, che si è vista rifiutare un’offerta da 45 milioni di euro complessivi (42 di base fissa più 3 di bonus) per l’ex Leicester e Fulham.

La Dea è stata molto chiara: le uniche offerte che possono essere prese in considerazione per Lookman sono quelle che provengono dall’estero. Ecco perché le voci di mercato che parlano di un possibile inserimento del Napoli o di un tentativo ‘last minute’ della Juventus non trovano riscontro. Ma allora quale sarà il futuro di Lookman? Con chi giocherà il prossimo anno l’attaccante della Nazionale nigeriana?

Il 27enne ha fatto rientro a Zingonia dove ha ricominciato ad allenarsi individualmente dopo tanti giorni di assenza. La permanenza a Bergamo non è da escludere, anche se il messaggio dei tifosi atalantini fa capire che aria tira: “La maglia va onorata, un’altra cazzata non verrà giustificata” si legge nello striscione comparso nei pressi del centro sportivo Bortolotti.

Intrigo Lookman, ci risiamo: può ancora partire

L’Atalanta ha multato il giocatore e lo ha messo fuori rosa fino al 2 settembre. Lookman rientrerebbe quindi per la terza giornata di campionato che vedrà i bergamaschi in campo al Gewiss Stadium contro il Lecce. Eppure secondo Matteo Moretto la cessione del giocatore è ancora possibile: un top team europeo ci starebbe seriamente provando.

“Nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra il suo entourage (di Lookman, ndr) e l’Atletico Madrid – fa sapere Matteo Moretto – I suoi agenti hanno provato a capire se il club spagnolo sia interessato. In dirigenza alcuni lo vorrebbero e altri no, tra cui Simeone, che considera prioritarie altre piste come Nico Gonzalez”.

Al momento, quindi, i Colchoneros vogliono chiudere per il giocatore della Juventus e non intendono affondare per Lookman. La pista è in salita ma il contatto tra i due club fa comunque capire che da parte dell’Atletico Madrid l’interesse rimarrà fino all’ultimo giorno di mercato. Servono all’incirca 45 milioni per accontentare gli orobici, anche se a ridosso del ‘gong’ del 1 settembre la cifra potrebbe anche un po’ abbassarsi.