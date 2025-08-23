Per quanto riguarda il Napoli, sembra che ci siano veramente brutte notizie: è risultato positivo, tutti i dettagli a riguardo.

Il Napoli sta lavorando duramente per raggiungere i risultati migliori possibili sul calciomercato e conseguentemente prepararsi al meglio in chiave futuro. Gli azzurri sono reduci dal quarto scudetto conquistato nel corso della loro storia, e cercheranno in tutti i modi di confermarsi al vertice della Serie A e di ben figurare sui massimi palcoscenici europei.

Staremo a vedere, comunque, come andranno le cose sia dal punto di vista del calciomercato che in relazione al lato sportivo. Per il momento, però, possiamo concentrarci su quella che è tutto tranne che considerabile una bella notizia.

Riguarda i partenopei, ed è diventata virale praticamente ovunque nelle ultime ore. Purtroppo per i Campioni d’Italia in carica, un grande protagonista del club è risultato positivo, subendo anche una sospensione che sostanzialmente non ci voleva: approfondiamo tutto quanto nelle prossime righe.

Napoli, risulta positivo: scatta la sospensione

Il protagonista di questa storia negativa è Giovanni Manna. Parliamo del direttore sportivo del Napoli, che oltre a essersi infortunato al tendine d’achille – con tanto di operazione e lunga riabilitazione – ha perso anche la patente dell’auto per tre mesi dopo essere risultato positivo all’alcol test. I carabinieri hanno così deciso di confiscargli momentaneamente il documento di guida. Tutto questo è accaduto prima dell’infortunio, precisamente il 31 luglio 2025.

Il dirigente si trovava in Abruzzo insieme a tutto il club per l’avvio della preparazione e stava tornando dalla festa di compleanno organizzata per Antonio Conte. Il controllo degli agenti ha rivelato un tasso alcolemico maggiore, anche se di poco come ha precisato la stessa società, di quello consentito dalla normativa vigente e la conseguenza è stata quella che abbiamo descritto precedentemente. Nell’ultimo giorno di luglio, in un albergo di Rivisondoli, Manna e il resto del Napoli si sono goduti la festa per i 56 anni di Conte.

Soltanto che, mentre si stava recando a Castel di Sangro alla guida della sua auto, è stato fermato dai Carabinieri a un posto di blocco sulla Statale 17, per quello che è stato un servizio straordinario di vigilanza pensato appositamente per la permanenza del Napoli in Abruzzo. In seguito, secondo quanto riportato da Il Messaggero, dalle stesse forze dell’ordine Manna è stato trovato positivo. Anche il Napoli ha confermato l’accaduto, chiarendo comunque che il limite è stato superato lievemente: quanto basta, però, per perdere momentaneamente la licenza di guida.