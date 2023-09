Tuttosport aggiorna con le novità riguardanti la cessione dell’Inter da parte del presidente Zhang: le ultime notizie

Il quotidiano Tuttosport, da tempo convinto di una rapida cessione dell’Inter da parte della famiglia Zhang, offre gli aggiornamenti sulla questione. Il fondo arabo Investcorp sarebbe pronto all’offerta: la palla passa al presidente nerazzurro.

CESSIONE INTER- Di certo qualcosa si sta muovendo intorno al club di viale della Liberazione, considerato che da più parti, in ambienti finanziari e legali milanesi, viene confermato l’ingresso in scena di un interlocutore forte per Suning. Da quanto risulta, il fondo composto da imprenditori sauditi.

Il fondo Mubadala oppure – come già sottolineato – Investcorp, che ha sede in Bahrein ma gode di fondi provenienti dalla vicina Arabia. Da almeno due settimane, è in corso la due diligence sui conti della società nerazzurra per arrivare a trovare una quadra. L’esame dei conti sarebbe stato richiesto dal fondo arabo Investcorp. Quest’ultimo avrebbe infatti recapitato un’offerta a Raine Group, banca americana incaricata di sbrogliare la matassa trovando chi possa acquistare l’Inter con un’operazione sicura. Il fondo vorrebbe offrire 1,3 miliardi di euro, bonus compresi. Non resta quindi che comprendere quale potrà eventualmente essere la risposta di Steven Zhang.

