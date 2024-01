Chaka Traorè lascia il Milan? Il giocatore piace a due squadre: tutti i DETTAGLI sull’esterno rossonero

Dopo le buone prove in Coppa Italia e Serie A Chaka Traorè potrebbe lasciare il Milan in prestito, per i prossimi 6 mesi, in questa sessione di mercato.

Come riportato da Luca Bianchin, il giocatore piace al Losanna, squadra svizzera, ma anche al West Bromwich Albion, quinto in Championship.

