Chalobah, l’Inter non molla. Contatti continui con gli agenti del difensore inglese di proprietà del Chelsea

I contatti con gli agenti di Chalobah ci sono stati anche negli ultimi giorni (che il centrale ha trascorso da turista a Milano), ma questa viene considerata dall’Inter una pista complicata.

Questo perchè Trevoh è un elemento importante per il progetto dei Blues, soprattutto se (come tutto lascia pensare) Koulibaly accetterà di andare in Arabia, all’Al Hilal.

