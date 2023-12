Il giornalista Andrea Di Caro ha commentato le ultime prove di Inter, Lazio e Napoli in Champions League: le parole

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Andrea De Caro si focalizza sulla Champions League e sulle 3 italiane qualificate agli ottavi di finale: Inter, Napoli e Lazio.

LE PAROLE- La prima fase della Champions si chiude per l’Italia con tre qualificate agli ottavi: Inter, Napoli e Lazio ieri battuta nettamente dall’Atletico Madrid. Tutte e tre sono finite seconde. Il mancato primato dell’Inter è quello che più fa scalpore ed era maggiormente alla portata. Ora aspettiamo l’urna. Negli ottavi saranno in ogni caso sfide difficili. Riportare anche quest’anno tre club ai quarti e due in semifinale sarebbe un vero miracolo.

L’articolo Champions, Di Caro: «Vedere 2 italiane in semifinale sarebbe un miracolo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG