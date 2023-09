Furio Focolari torna sul primo match di Champions dell’Inter con la Real Sociedad: le parole su Inzaghi e le scelte fatte

Sulle frequenze di Radio Radio, Furio Focolari si sintonizza sull’Inter, tornando alla prima di Champions League e al pareggio conseguito sul campo della Real Sociedad.

CHAMPIONS- «Inzaghi ha fatto degli errori gravi e lo sa. Tu hai una partita così importante in Spagna, in un campo che sai difficile e la partita successiva giochi con l’Empoli, i cambi li fai contro l’Empoli. Ha sbagliato grosso, perché se tu cambi cinque giocatori in una squadra cambi assetto in una squadra. Penso che l’Inter ritornerà a giocare in Italia bene e a fare risultati, perché farà con i cambi con maggior raziocinio e logica».

L’articolo Champions e Inter, Focolari boccia Inzaghi: «Ha sbagliato tutto, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

